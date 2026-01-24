San Francesco di Sales | Patrono dei Giornalisti Celebrato il 24 Gennaio

Il 24 gennaio si celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Vescovo e dottore della Chiesa, è ricordato per il suo carattere gentile e il suo impegno nel guidare con saggezza e misericordia. La sua vita rappresenta un esempio di dedizione e rispetto, valori fondamentali anche nel mondo dell’informazione e della comunicazione.

Chi era San Francesco di Sales?. San Francesco di Sales è stato un vescovo e un dottore della Chiesa, noto per la sua dolcezza e il suo approccio pastorale. Proveniente da una famiglia nobile, ha studiato diritto a Padova ma ha scelto di seguire la vocazione religiosa. Ordinato sacerdote nel 1593, si è distinto per il suo impegno nella riforma cattolica e nel dialogo con i protestanti. La sua opera più famosa, "Introduzione alla vita devota", è ancora oggi un punto di riferimento per chi desidera vivere una spiritualità autentica nel mondo contemporaneo. Il percorso verso la santità. San Francesco di Sales è stato canonizzato nel 1665 da Papa Alessandro VII. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

