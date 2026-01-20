Tentano di far esplodere un bancomat in viale Librino sul posto le volanti della polizia

Nella notte, alle 1.30, due individui hanno tentato di far esplodere un bancomat presso la filiale Monte Paschi di Siena in viale Librino. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. L’episodio si inserisce nel contesto di un’ondata di maltempo che ha interessato la città nelle ultime ore. Le forze dell’ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La notte scorsa, intorno all'1.30, due persone hanno tentato di forzare lo sportello bancomat della filiale Monte Paschi di Siena di viale Librino, nel pieno dell'ondata di maltempo che sta affliggendo la città dalla giornata di ieri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due avrebbero.

