Paura a San Concordio Camion perde il carico di cemento armato

Ieri mattina, in viale Europa a San Concordio, nei pressi dell’ingresso del casello autostradale di Lucca Est, si è verificato un incidente che ha provocato la perdita di un carico di cemento armato da parte di un camion. L’evento ha causato momenti di apprensione tra i residenti e gli automobilisti, richiedendo l’intervento delle autorità per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

Momenti di paura, ieri mattina, in viale Europa a San Concordio, vicino all’ingresso del casello autostradale di Lucca Est. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze anche tragiche e invece, per fortuna, in quel preciso istante non c’erano altri veicoli sulla rotatoria al termine di viale Europa prima dell’imbocco autostradale. Era quasi mezzogiorno, quando un camion che trasportava due barriere new jersey di cemento armato ha improvvisamente perso in curva il carico che è finito in mezzo sulla carreggiata. Si trattava di barriere stradali lunghe 5 metri e dal peso di circa una tonnellata l’una. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a San Concordio. Camion perde il carico di cemento armato Leggi anche: Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato Leggi anche: Camion perde il carico in via D’Alviano: traffico in tilt La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Paura a San Concordio. Camion perde il carico di cemento armato. Paura a San Concordio. Camion perde il carico di cemento armato - Intorno alle 12: momenti di panico, traffico paralizzato e code in viale Europa. msn.com

Paura e caos nel porto di Genova: fiamme sulla Gnv Majestic, tragedia sfiorata prima della partenza Momenti di autentico terrore nel porto di Genova, dove la nave Gnv Majestic è stata teatro di un grave principio d’incendio che ha fatto temere il peggio. Le fia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.