Samb D’Alesio carico per il debutto | Voglio vedere coraggio e intensità

Filippo D’Alesio si prepara al debutto sulla panchina della Sambenedettese, dopo un’intensa fase di insediamento. Il nuovo allenatore richiede coraggio e intensità dai suoi giocatori, in vista della prima partita ufficiale. Le parole di D’Alesio riflettono la determinazione e l’entusiasmo che caratterizzano questa nuova avventura sulla panchina rossoblù.

"Questi primi giorni alla Samb sono stati molto intensi". Queste le prime parole di Filippo D’Alesio, il neo tecnico rossoblù che è pronto all’esordio sulla panchina rivierasca questo pomeriggio alle 14.30 al l’Ettore Mannucci di Pontedera. D’Alesio è chiamato alla prova del campo dopo le due settimane di lavoro. "Intensi - aggiunge il tecnico rossoblù - anche dal punto di vista emotivo. Sento questa responsabilità. La squadra, poi, mi ha dato la massima disponibilità con la società che mi ha messo tutto a disposizione. E poi ecco uno staff estremamente preparato, soprattutto sotto il profilo umano. Ilrestodelcarlino.it

