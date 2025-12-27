Arriva l’Inter Palladino | Tabù da sfatare voglio una bolgia allo stadio

Messo alle spalle il Natale, l’Atalanta si rituffa in campionato, nella terza sfida della serie di 7 che caratterizzano questo periodo invernale in cui la Dea non avrà altri pensieri se non la Serie A. E il primo per Raffaele Palladino è quell’ Inter che lui ha battuto sia col Monza che con la Fiorentina negli anni recenti, ma contro cui l’Atalanta perde da 8 gare di fila, con l’ultima vittoria che risale al 2018. È uno dei temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena, oltre alla condizione di Djimsiti, che trasmette fiducia, alle scelte in attacco e, appunto, al trend negativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

"Mi aspetto una vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, perché arriva un po' con il dente avvelenato. La vedo comunque sempre una squadra che può vincere da un momento all'altro, è una squadra forte secondo me. Vittoria di 2-1 per l'Inter, più tiri da parte dell'Inte - facebook.com facebook

