Arriva l’Inter Palladino | Tabù da sfatare voglio una bolgia allo stadio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messo alle spalle il Natale, l’Atalanta si rituffa in campionato, nella terza sfida della serie di 7 che caratterizzano questo periodo invernale in cui la Dea non avrà altri pensieri se non la Serie A. E il primo per Raffaele Palladino è quell’ Inter che lui ha battuto sia col Monza che con la Fiorentina negli anni recenti, ma contro cui l’Atalanta perde da 8 gare di fila, con l’ultima vittoria che risale al 2018. È uno dei temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 alla New Balance Arena, oltre alla condizione di Djimsiti, che trasmette fiducia, alle scelte in attacco e, appunto, al trend negativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

