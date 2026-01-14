Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e i leader dell'estrema destra per lo spot elettorale di Orbán

Viktor Orbán avvia la campagna elettorale in Ungheria con un video che include messaggi di leader internazionali, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a sostegno del partito Fidesz. L’iniziativa evidenzia il confronto tra le forze di destra in Europa e il loro impegno comune in vista delle prossime elezioni.

Viktor Orbán lancia la campagna elettorale ungherese con un video che mostra messaggi di leader stranieri, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a sostegno del partito Fidesz. Uno spot che vuole evidenziare la rete globale della destra e che riflette strategie politiche sia interne che internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

