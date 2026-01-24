Domen Prevc è il nuovo Campione del Mondo di volo con gli sci! Dominio assoluto a Oberstdorf

Domen Prevc si è aggiudicato il titolo di Campione del Mondo di volo con gli sci a Oberstdorf, confermando la sua supremazia durante tutta la competizione. Con una performance costante e di alto livello, il giovane atleta ha conquistato il primo titolo individuale ai Mondiali di volo, contribuendo a un risultato complessivo che sottolinea la sua crescita nel settore. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo nella sua carriera sportiva.

Domen Prevc completa l’opera e vince per dispersione i Campionati Mondiali di volo con gli sci 2026. Il fresco vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini ha evidenziato per tutta la settimana una superiorità impressionante sull’Heini-Klopfer-Schanze a Oberstdorf, conquistando il primo titolo individuale della carriera ai Mondiali di volo (diventano tre aggiungendo le prove a squadre) e restando in piena corsa per la stagione perfetta. Lo sloveno classe 1999, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo, si presenterà infatti a Predazzo tra due settimane nel ruolo di favorito principale per il successo almeno nell’evento olimpico su trampolino grande. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Domen Prevc è il nuovo Campione del Mondo di volo con gli sci! Dominio assoluto a Oberstdorf Salto con gli sci, Domen Prevc favorito assoluto per i Mondiali di volo. Zajc e Kraft le principali alternativeDomen Prevc si presenta come il favorito principale ai Mondiali di volo 2025-26, che si terranno con alcune settimane di anticipo rispetto ai Giochi di Milano Cortina 2026. Leggi anche: Salto con gli sci, Domen Prevc vince anche gara-2 a Wisla e diventa leader in Coppa del Mondo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Salto con gli sci: Domen Prevc di larga misura anche a Sapporo, giapponesi e austriaci senza scampo; Domen Prevc fa già il vuoto nella prima giornata; Ancora Domen Prevc: trionfo anche in Giappone, rivivilo; Insam e Bresadola avanti ad Oberstdorf, i mondiali di volo si aprono nel segno di Domen Prevc. Domen Prevc incanta nella notte di Oberstdorf e si prende il titolo mondiale di volo con gli sciLo sloveno è sempre più il padrone del salto con gli sci mondiale e dopo la Tournée dei quattro trampolini si prende da dominatore assoluto anche il ... neveitalia.it Domen Prevc si laurea campione dieci anni dopo il fratello PeterDomen Prevc è il nuovo re del volo con gli sci. A Oberstdorf, il 26enne ha conquistato il titolo mondiale soltanto 18 giorni dopo il trionfo nella Tournée dei Quattro Trampolini, confermando uno stato ... rsi.ch Domen Prevc al comando dopo due serie ai Mondiali di volo. Lotta aperta per il podio, Insam vicino alla top20 - x.com Salto con gli sci – Coppa del Mondo, Domen Prevc vince l’Individuale HS137 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.