Domen Prevc è il nuovo Campione del Mondo di volo con gli sci! Dominio assoluto a Oberstdorf

Domen Prevc si è aggiudicato il titolo di Campione del Mondo di volo con gli sci a Oberstdorf, confermando la sua supremazia durante tutta la competizione. Con una performance costante e di alto livello, il giovane atleta ha conquistato il primo titolo individuale ai Mondiali di volo, contribuendo a un risultato complessivo che sottolinea la sua crescita nel settore. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo nella sua carriera sportiva.

Domen Prevc completa l’opera e vince per dispersione i Campionati Mondiali di volo con gli sci 2026. Il fresco vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini ha evidenziato per tutta la settimana una superiorità impressionante sull’Heini-Klopfer-Schanze a Oberstdorf, conquistando il primo titolo individuale della carriera ai Mondiali di volo (diventano tre aggiungendo le prove a squadre) e restando in piena corsa per la stagione perfetta. Lo sloveno classe 1999, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo, si presenterà infatti a Predazzo tra due settimane nel ruolo di favorito principale per il successo almeno nell’evento olimpico su trampolino grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

