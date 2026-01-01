Salto con gli sci | Abigail Strate vince una gara pazza a Oberstdorf a Nika Prevc il Two Nights Tour

Ad Oberstdorf si è concluso il Two Nights Tour di salto con gli sci, una competizione caratterizzata da condizioni climatiche sfidanti, tra cui un vento alle spalle molto forte. Abigail Strate ha conquistato la vittoria, mentre Nika Prevc si è distinta nel torneo. La gara ha mostrato l’imprevedibilità di questo sport, mettendo alla prova atleti e organizzatori in un contesto di sfide tecniche e climatiche.

Al termine di una gara dalle tante situazioni al limite (leggere alla voce vento alle spalle molto forte), a Oberstdorf si chiude il Two Nights Tour. E lo fa con il successo della canadese Abigail Strate, che meglio di tante altre riesce a interpretare una giornata per larga misura complessa, e segnata da decisioni abbastanza incomprensibili durante la prima serie, quella del KO System. Succede, infatti, che ci sia appunto parecchio vento alle spalle, e le ultime otto a saltare debbano farlo da stanga 28, non da stanga 30. Uno svantaggio di enormi dimensioni, perché diverse non riescono a trovarsi con la confidenza giusta verso questo stato delle cose.

