salto con gli sci nika prevc torna alla vittoria in gara 1 a sapporo sieff e zanitzer in zona punti

Nika Prevc torna alla vittoria nella prima gara di salto con gli sci a Sapporo, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 femminile. Dopo due piazzamenti meno soddisfacenti a Zao, la slovena conquista il primo posto nel weekend sul trampolino grande, mentre Sieff e Zanitzer si qualificano per la zona punti. La competizione prosegue con la seconda gara prevista per il fine settimana.

Nika Prevc si mette alle spalle il doppio “passo falso” (un quarto ed un secondo posto) di Zao e torna alla vittoria in occasione della prima delle due gare individuali previste nel weekend sul trampolino grande di Sapporo, sede della dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La slovena archivia il 34° successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui 12 (su 21 gare) nel corso di questa stagione. La ventenne di Kranj ha effettuato due salti solidi sul Large Hill HS137 nipponico, facendo la differenza nella prima serie e completando l’opera nella seconda anche se con un margine inferiore a tante altre vittorie del recente passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

