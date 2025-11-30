Salto con gli sci Nika Prevc torna a vincere in gara-2 a Falun Sieff a ridosso della top10
Nika Prevc interrompe il filotto vincente di Nozomi Maruyama e trionfa sul trampolino grande di Falun in occasione della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. La fenomenale slovena, detentrice della Sfera di Cristallo, ha conquistato il 23° successo individuale della carriera nel circuito maggiore portandosi così a -1 dal fratello maggiore Peter. La ventenne nativa di Kranj, reduce da due podi consecutivi tra gara-2 a Lillehammer e la prima competizione sul trampolino piccolo di Falun, è salita di colpi sul Large Hill svedese realizzando il miglior punteggio in entrambe le serie e lanciando un messaggio importante al resto della concorrenza in ottica classifica generale di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
