Clienti dei trans nel mirino della municipale | scattano le sanzioni per 5
Sei veicoli sequestrati, 36mila euro di multa, tra cui quelle comminate a 5 clienti di prostitute transessuali, e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. È il risultato dell'attività di controllo posta in essere a Ischitella dalla polizia municipale di Castel Volturno guidata dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
