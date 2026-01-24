Russia captures another village in northeastern Ukraine Defence Ministry says
MOSCOW, Jan 24 (Reuters) - The Russian Defence Ministry said on Saturday its forces had completed the takeover of the village of Starytsya in Ukraine’s northeastern Kharkiv region. The village is near the town of Vovchansk, close to the Ukraine-Russia border, where Russian forces launched an incursion in May 2024. Moscow’s troops have in recent months tried to extend gains in the area despite Ukrainian resistance. The General Staff of Ukraine’s military, in a report late on Saturday, said Russian forces had launched six attacks on an area including Starytsya. But it made no acknowledgement that the village had changed hands. 🔗 Leggi su Internazionale.it
