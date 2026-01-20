Syrian defence ministry announces four-day ceasefire after new accord with Kurdish force

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco di quattro giorni, a partire dal 20 gennaio, in seguito a un nuovo accordo con le Forze Democratiche Siriane (SDF). Questa misura mira a ridurre le tensioni nella regione e favorire il dialogo tra le parti coinvolte. La notizia rappresenta un passo importante nel tentativo di stabilizzare l’area e promuovere iniziative di pace durature.

Jan 20 (Reuters) - Syria’s defence ministry announced a four-day ceasefire following a new agreement with the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF), starting from 20. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Syrian defence ministry announces four-day ceasefire after new accord with Kurdish force Syrian government, SDF agree on immediate ceasefire on all fronts, state media sayIl governo siriano e le Forze Democratiche Siriane (SDF), sostenute dagli Stati Uniti, hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco immediato su tutte le linee di combattimento. Ukraine’s Zelenskiy announces new air defence systemIl presidente ucraino Zelenskiy ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di difesa aerea, volto a rafforzare la protezione dello spazio aereo del paese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Syrian defence ministry announces four-day ceasefire after new accord with Kurdish force - Syria's defence ministry announced a four-day ceasefire following a new agreement with the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF), starting from 2000 local time on Tuesday. reuters.com Syrian Defense Ministry announces Aleppo ceasefire following days of clashes with SDF - A ceasefire was declared in Aleppo by Syria's Defense Ministry after clashes with Kurdish forces, with Damascus claiming it will escort departing militants to northeastern Syria. The Syrian Defense ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.