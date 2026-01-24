Rugby serie C1 Essepigi Techfem Fano a segno Vittoria con una valanga di punti

La Essepigi Techfem Fano Rugby conferma il suo buon momento battendo la Dinamis Falconara e rafforzando la leadership nel girone marchigiano di Serie C1. La squadra, approfittando del turno di riposo della Fiorini Pesaro di serie A2, dimostra continuità e solidità, mantenendo saldo il primato e consolidando le proprie ambizioni nel campionato.

La Essepigi Techfem Fano Rugby espugna anche il campo della Dinamis Falconara e consolida così il proprio primato nel gruppo marchigiano di C1, complice il turno di riposo osservato dalla cadetta della Fiorini Pesaro di serie A. Dopo il sorpasso in classifica avvenuto grazie al successo casalingo nel derby, i fanesi hanno battuto per 48-10 a domicilio i falconaresi ottenendo la settima affermazione in trasferta in otto giornate di campionato. "Direi ottima prestazione da parte dei nostri ragazzi – sintetizza il coach rossoblù Andrea Nucci, che si avvale di un assortito e valido staff composto da Ernesto Ballarini, Alessandro Gasparini e Michele Primavera –.

