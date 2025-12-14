Pd Schlein | ‘siamo competitivi partito più unito che mai’

Elena Schlein sottolinea la compattezza e la forza del Partito Democratico, evidenziando come, nonostante le previsioni di divisioni, il partito si sia dimostrato unito e competitivo, confermandosi come la principale forza di opposizione.

Elena Schlein sottolinea: "C'era chi scommetteva sulle divisioni nel nostro campo" e invece "non solo ci siamo ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione. Il partito è più unito e compatto che mai e di questo ringrazio tutti", anche "il presidente Bonaccini perché l'unità non si fa da soli. E' finito il tempo delle divisioni". All'assemblea del Pd: 'L'alternativa germoglia nei fatti, Italia torni a sognare' - 'Davanti alla destra ossessionata dal potere l'unità è un dovere.

"Non siamo favorevoli a una riforma della legge elettorale che la destra propone per convenienza" Il commento di Elly Schlein - facebook.com facebook

La maggioranza #Pd a #Montepulciano blinda #Schlein. E lei: siamo forza plurale e perno della coalizione x.com