Roma sinistra da rifondare | Carrasco in pole per Gasperini

La Roma lavora per rafforzare la propria rosa, puntando a migliorare la zona di trequarti sinistra. Tra i nomi in evidenza c’è Carrasco, considerato una delle opzioni principali per il reparto. La società monitora attentamente il mercato e valuta le migliori soluzioni per rispondere alle esigenze tecniche della squadra, con l’obiettivo di rafforzare l’organico in modo efficace e mirato.

La Roma ha cerchiato in rosso una casella precisa sul taccuino del direttore sportivo Tiago Pinto Massara: la trequarti sinistra. È lì che Gian Piero Gasperini vuole il salto di qualità, un titolare vero capace di accendere il gioco, dare profondità e rendere imprevedibile la manovra. Adattare non basta più. Tamponare, neppure. Lorenzo Pellegrini può interpretare la zona, ma con caratteristiche diverse rispetto all'attaccante che il tecnico immagina per quel corridoio. Paulo Dybala è universale e può giocare ovunque, ma a sinistra si esprime al meglio: proprio per questo Gasperini chiede un profilo che completi, non che si sovrapponga.

Calciomercato Roma: Wolfe nuovo nome per la fascia sinistra, Carrasco pista low cost per l’attacco.La Roma si avvicina alla fase più intensa del calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa.

