Calciomercato Roma | Wolfe nuovo nome per la fascia sinistra Carrasco pista low cost per l’attacco

La Roma si avvicina alla fase più intensa del calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La società cerca un terzino sinistro affidabile, come Wolfe, e valuta l’ipotesi di un esterno offensivo low cost, come Carrasco, per migliorare le opzioni offensive e la qualità nelle azioni offensive. Questi interventi mirano a potenziare le soluzioni sia in difesa che in attacco, mantenendo un approccio equilibrato e mirato alle esigenze della squadra.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.