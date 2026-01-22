Calciomercato Roma | Wolfe nuovo nome per la fascia sinistra Carrasco pista low cost per l’attacco
La Roma si avvicina alla fase più intensa del calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La società cerca un terzino sinistro affidabile, come Wolfe, e valuta l’ipotesi di un esterno offensivo low cost, come Carrasco, per migliorare le opzioni offensive e la qualità nelle azioni offensive. Questi interventi mirano a potenziare le soluzioni sia in difesa che in attacco, mantenendo un approccio equilibrato e mirato alle esigenze della squadra.
Il mercato della Roma entra nella sua fase più operativa: da una parte la ricerca di un terzino sinistro che possa alzare affidabilità e spinta sulla corsia, dall’altra l’opportunità di aggiungere un esterno offensivo pronto all’uso per aumentare qualità nell’ uno contro uno e soluzioni negli ultimi trenta metri. In questo scenario, due nomi stanno guadagnando spazio: David Møller Wolfe e Yannick Ferreira Carrasco. David Møller Wolfe, la pista per il terzino sinistro che torna d’attualità. La traccia Wolfe torna di stretta attualità oggi, grazie a un’ intuizione di Riccardo Angelini sulle frequenze di Manà Manà Sport, che ha riportato il nome del terzino del Wolverhampton al centro delle discussioni di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
