Serie A Gasperini prova a riportare in Italia Joshua Zirkzee! La Roma in pole per il ritorno a gennaio
Inter News 24 Serie A, la Roma è la squadra di Serie A più vicina a riportare Joshua Zirkzee in Italia, con il Manchester United. Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Italia a gennaio, e Fabrizio Romano ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante olandese, ex Bologna e attualmente al Manchester United. La Roma è la squadra di Serie A che ci sta provando con più insistenza, cercando di riportare il giocatore nella capitale. Secondo Romano, la Roma si è mossa attivamente, informandosi sul nome di Zirkzee, che figura anche tra gli obiettivi del West Ham, il quale sta cercando un attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com
? Atalanta, Percassi al CorSera: "Non ci aspettavamo l'addio di Gasperini" ? https://www.calciostyle.it/serie-a/atalanta-percassi-al-corsera-non-ci-aspettavamo-laddio-di-gasperini?fsp_sid=1596205 ? di Virgilio Covelli - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 0 | L’Inter bestia nera di Roma e Gasperini: Chivu pronto alla doppia prova del nove - Sabato sera, infatti, l’Inter farà visita alla Roma, contro cui, all’Olimpico, non perde da 8 sfide. Scrive corrieredellosport.it
Soulé si è preso la Roma, è la stella di Gasperini: contro l’Inter la prova del nove - Ufficialmente per l’assemblea Eca che prenderà il via oggi a Roma, ma la presenza nella Capitale della proprietà sarà anche un modo per ... Scrive tuttosport.com