Serie A Gasperini prova a riportare in Italia Joshua Zirkzee! La Roma in pole per il ritorno a gennaio

Inter News 24 Serie A, la Roma è la squadra di Serie A più vicina a riportare Joshua Zirkzee in Italia, con il Manchester United. Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Italia a gennaio, e Fabrizio Romano ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro dell'attaccante olandese, ex Bologna e attualmente al Manchester United. La Roma è la squadra di Serie A che ci sta provando con più insistenza, cercando di riportare il giocatore nella capitale. Secondo Romano, la Roma si è mossa attivamente, informandosi sul nome di Zirkzee, che figura anche tra gli obiettivi del West Ham, il quale sta cercando un attaccante.

