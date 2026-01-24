Roma | armati di coltello e cocci di bottiglia rapinarono due persone cinque arresti

A Roma, nel quartiere Esquilino, due persone sono state vittime di una rapina avvenuta ad aprile dell’anno scorso. Gli aggressori, armati di coltello e cocci di bottiglia, hanno sottratto una catenina d’oro e 500 euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte nell’episodio.

Ad aprile dello scorso anno, un gruppo di aggressori, armati di coltello e cocci di bottiglia, ha aggredito due persone nel quartiere Esquilino di Roma, portando via una catenina d’oro e 500 euro in contanti. In seguito a questo grave episodio, gli agenti della polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di cinque individui di nazionalità tunisina, accusati di aver agito in concorso tra loro per commettere rapina e lesioni. Questo provvedimento è scaturito da un’indagine minuziosamente coordinata dal dipartimento della criminalità diffusa e grave della Procura capitolina. Dettagli dell’Aggressione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: armati di coltello e cocci di bottiglia rapinarono due persone, cinque arresti Leggi anche: Tenta di aggredire il barista col coltello e i carabinieri coi cocci di bottiglia, svolta per 30enne Lite in villa, due feriti con cocci di bottiglia: un uomo in codice rossoNella Villa comunale di Mesagne si è verificata una lite che ha portato a due feriti, colpiti con cocci di bottiglia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Torino, la rapinatrice in pelliccia arriva in tribunale dopo aver portato via un profumo da 24 euro: Non ricordavo di averlo in tasca; Spedizione punitiva di venti incappucciati al Colosseo: accoltellato un 22enne; Pesaro, rubano 2 mila euro di una colletta armati di coltello: condannatio i baby rapinatori strafatti; Roma, la farmacista eroina manda a monte la rapina con lo spray urticante. Roma: armati di coltello e cocci di bottiglia rapinarono due persone, cinque arrestiCinque tunisini arrestati per una rapina violenta nel quartiere Esquilino di Roma, con dettagli su indagini e aggressione. romadailynews.it Roma: arrestati 5 tunisini | Rapinarono e aggredirono con un coltello due uominiRapinarono due connazionali lo scorso aprile a Roma aggredendoli con un coltello e cocci di bottiglia. Per questo cinque cittadini tunisini sono stati arrestati dalla polizia, al termine di un'indagin ... tgcom24.mediaset.it Furti nei parcheggi del centro commerciale a Roma: ladri armati di mazze da baseball x.com Scontri tra i tifosi di Roma e Fiorentina sull'a1 a Casalecchio di Reno armati di mazze e bastoni. Valter Rimini #fiorentina #roma - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.