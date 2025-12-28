Tenta di aggredire il barista col coltello e i carabinieri coi cocci di bottiglia svolta per 30enne
Un uomo di 30 anni, B., ha tentato di aggredire un barista con un coltello e i carabinieri con cocci di bottiglia. Per questo motivo, il giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La vicenda si inserisce in un contesto di intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione con misure adeguate.
Obbligo di presentazione alla pg. E' quanto disposto dal giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di B.Z.D, 30enne albanese che si è reso responsabile di una tentata aggressione nei confronti del barista del bar caffetteria ‘Il Ducale’ a Sessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Botte alla moglie per la gelosia davanti ai figli piccoli, tenta di aggredire anche i Carabinieri e viene arrestato
Leggi anche: Napoli, 17enne accerchiato e ferito con cocci di bottiglia: individuati tre minorenni
La minaccia con un coltello sul posto di lavoro e la stupra lei non denuncia per paura di essere licenziata.
Minaccia di tagliare la testa alla cognata con il coltello, poi tenta di aggredire il fratello https://www.terremarsicane.it/minaccia-di-tagliare-la-testa-alla-cognata-con-il-coltello-poi-tenta-di-aggredire-il-fratello/ #Attualità #Cronaca #LucodeiMarsi #Ultimora - facebook.com facebook
Firenze, minaccia la compagna e aggredisce i carabinieri, poi tenta la fuga dal terrazzo: arrestato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.