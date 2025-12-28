Tenta di aggredire il barista col coltello e i carabinieri coi cocci di bottiglia svolta per 30enne

Un uomo di 30 anni, B., ha tentato di aggredire un barista con un coltello e i carabinieri con cocci di bottiglia. Per questo motivo, il giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La vicenda si inserisce in un contesto di intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione con misure adeguate.

