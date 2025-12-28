Tenta di aggredire il barista col coltello e i carabinieri coi cocci di bottiglia svolta per 30enne

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni, B., ha tentato di aggredire un barista con un coltello e i carabinieri con cocci di bottiglia. Per questo motivo, il giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La vicenda si inserisce in un contesto di intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione con misure adeguate.

Obbligo di presentazione alla pg. E' quanto disposto dal giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di B.Z.D, 30enne albanese che si è reso responsabile di una tentata aggressione nei confronti del barista del bar caffetteria ‘Il Ducale’ a Sessa. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Botte alla moglie per la gelosia davanti ai figli piccoli, tenta di aggredire anche i Carabinieri e viene arrestato

Leggi anche: Napoli, 17enne accerchiato e ferito con cocci di bottiglia: individuati tre minorenni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La minaccia con un coltello sul posto di lavoro e la stupra lei non denuncia per paura di essere licenziata.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.