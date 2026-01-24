In vista della sfida tra Roma e Milan, Allegri ha sottolineato l’importanza di mantenere concentrazione e compostezza, ricordando che il momento è cruciale per la qualificazione in Champions League. Dopo la visita di Cardinale, il club si prepara ad affrontare questa fase decisiva della stagione, dove ogni punto può fare la differenza. La partita rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro delle rispettive squadre nella competizione continentale.

Milano, 24 gennaio 2026 - “Cardinale è stato qui e ha fatto molto piacere a tutti, è un momento importante della stagione, ci giochiamo l'ingresso in Champions. Dobbiamo pensare solo al risultato e abbiamo uno scontro diretto di fronte”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri in vista di Roma-Milan, in programma domenica 25 gennaio alle 20.45 all'Olimpico. Il bollettino: “Saelemaekers sta molto meglio, verrà in panchina o sarà titolare, Gimenez sarà bella risorsa, ci darà una mano anche se rientrerà tra un po'. Pavlovic rientra da una botta alla testa (nove punti di sutura), vedremo se giocherà Leao e Fullkrug non sono al meglio ma ci sono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Milan, Allegri: “Dobbiamo stare zitti ed entrare in Champions”

Milan, Allegri tuona: “Bisogna stare con i piedi per terra, faticare e stare zitti”Alla vigilia della sfida di Serie A tra Roma e Milan, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento realistico e concentrato.

Allegri: "Milan forte non si cambia". Leao per stare in media ChampionsAllegri sottolinea l'importanza di mantenere la forza del Milan, anche in un contesto di sfide crescenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Como Milan, Allegri in conferenza: 'Fullkrug e Pavlovic tornano con la Roma'. Video; Como-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Allegri: Dobbiamo rimanere nelle prime quattro. Pavlovic e Fullkrug non ci sono; Allegri: A volte siamo un po' troppo fragili. A Como senza Fullkrug e Pavlovic.

Pagina 2 | Allegri elogia Gasperini: Questa Roma non è una sorpresa. Saelemaekers? Sta meglio, ma...Il tecnico del Milan presenta la sfida contro i giallorossi all'Olimpico in conferenza stampa: Leao e Fullkrug a disposizione, Dybala è straordinario. Poi sul ... corrieredellosport.it

Roma-Milan, Allegri: Dobbiamo stare zitti ed entrare in ChampionsRossoneri in campo domenica 25 gennaio all'Olimpico: Ora 4 squadre per 3 posti. L'Inter sta scappando: questione matematica. Saelemaekers, Leao e Fullkrug non al meglio: ma ci sono. Quanta qualità ab ... sport.quotidiano.net

Verso Roma-Milan, Allegri in conferenza: “Saelemaekers da valutare, Leao convive con un problema. Ora bisogna stare zitti” - facebook.com facebook

Roma-Milan del 15 marzo del 2008 la decide, quasi allo scadere, Mirko Vucinic Avviciniamoci alla partita dell'Olimpico con un nuovo episodio di "Memories" asroma.com/it/notizie/747… #ASRomaPodcast x.com