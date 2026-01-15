Allegri | Milan forte non si cambia Leao per stare in media Champions

Allegri sottolinea l'importanza di mantenere la forza del Milan, anche in un contesto di sfide crescenti. Leao punta a consolidare la propria presenza in media Champions, mentre la squadra deve affinare cattiveria, solidità e precisione. Con tempi stretti e obiettivi chiari, ogni dettaglio fa la differenza per evitare margini di errore e rafforzare la competitività.

Più cattivi, meno fragili. E più precisi: perché, d'ora in avanti, c'è sempre meno tempo per rimediare. Sono gli sms di Massimiliano Allegri in vista della sfida del Sinigaglia, questa sera alle 20.45, contro il Como. Un concetto, tuttavia, finisce per sovrastare i molti altri: "La mia squadra è forte. E deve esserlo soprattutto dopo i due pareggi con Fiorentina e Genoa". Messaggio ai naviganti, in tempo di mercato e di voci, tra gennaio e quest'estate, sui vari Disasi (Chelsea), Goretzka (Bayern Monaco), ma anche sulla tappa milanese della dirigenza del Galatasaray che farebbe volentieri shopping con Fofana o Tomori (destinazione non gradita).

Milan, Allegri perde Fullkrug per infortunio. Dito del piede rotto e lungo stop per il tedesco: come cambia il mercato - Il Diavolo perde Fullkrug per le prossime uscite ed è costretto a rivedere i piani sul mercato. sport.virgilio.it

Milan: Allegri 'il Como è sbarazzino, grande lavoro di Fabregas' - Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. ansa.it

MP PROBABILE - Verso Como-Milan: Allegri rischiera i titolari ma deve fare i conti con due assenze forzate x.com

Mentalità a disposizione di Max Allegri #Milan facebook

