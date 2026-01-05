Gli arbitri sono una mafia | il duro attacco di Fabio Capello

Da lettera43.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello ha recentemente espresso dure critiche nei confronti del sistema arbitrale, definendolo una “mafia” in un’intervista al quotidiano Marca. L’ex allenatore, noto per le sue esperienze in club di alto livello come Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, ha affrontato con franchezza le questioni legate alla gestione degli arbitri nel calcio. Le sue parole suscitano discussioni sulla trasparenza e l’efficacia del sistema arbitrale nel calcio professionistico.

Le parole di Fabio Capello al quotidiano spagnolo Marca sono destinate a far discutere. In un’intervista, l’ex allenatore di Milan, Roma, Juve e Real Madrid, solo per citare alcune big allenate, ha attaccato frontalmente il sistema arbitrale. E lo ha fatto con parole dure: «Il Var? Una casta chiusa. Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono contare sugli ex giocatori per il Var, gente che conosce i movimenti del calcio, il gesto che fa un giocatore per fermarsi o aiutarsi. Spesso prendono decisioni non corrette perché non hanno giocato. Un giocatore viene toccato in faccia, si butta e fischiano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

gli arbitri sono una mafia il duro attacco di fabio capello

© Lettera43.it - «Gli arbitri sono una mafia»: il duro attacco di Fabio Capello

Leggi anche: Capello senza freni, l’attacco agli arbitri è durissimo: “Sono una Mafia”

Leggi anche: Capello contro gli arbitri: “Sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori al VAR”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Polemiche sul pareggio dell'Udinese, duro comunicato della Lazio: Continui errori a nostro sfavore; Polemica Lazio, il motivo della risposta di Simonelli; Lecce, salvezza cercasi: Falcone continua a stupire; Serie A, l'Inter torna prima. Lazio a fondo: passa il Napoli.

arbitri sono mafia duroVIDEO - Capello duro sugli arbitri: "Sono una mafia" - Molto spesso non prendono decisioni corrette perché non hanno mai giocato a calcio" ... ilromanista.eu

arbitri sono mafia duroFabio Capello, accusa durissima: "Gli arbitri sono una mafia, sbagliano perché spesso non hanno giocato e non conoscono certi movimenti" - Fabio Capello, accusa durissima: "Gli arbitri sono una mafia, sbagliano perché spesso non hanno giocato e non conoscono certi movimenti". eurosport.it

arbitri sono mafia duroCapello tuona contro gli arbitri: "Sono una mafia! E il Var..." - In un'intervista rilasciata ai microfoni di Marca, l'ex allenatore, ora opinionista a SkySport, ha criticato tutta la classe arbitrale ... lalaziosiamonoi.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.