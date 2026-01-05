Capello netto sulla Roma | Niente panico questa squadra ha qualità

Fabio Capello commenta il recente risultato della Roma a Bergamo, sottolineando che non bisogna lasciarsi coinvolgere dal risultato negativo. Secondo l’ex allenatore, la squadra possiede qualità e potenzialità che vanno oltre l’ultimo incontro. La sua analisi distingue tra un episodio sfortunato e il valore complessivo del gruppo, offrendo una prospettiva equilibrata e obiettiva sul cammino della Roma.

