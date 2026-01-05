Capello netto sulla Roma | Niente panico questa squadra ha qualità
Fabio Capello commenta il recente risultato della Roma a Bergamo, sottolineando che non bisogna lasciarsi coinvolgere dal risultato negativo. Secondo l’ex allenatore, la squadra possiede qualità e potenzialità che vanno oltre l’ultimo incontro. La sua analisi distingue tra un episodio sfortunato e il valore complessivo del gruppo, offrendo una prospettiva equilibrata e obiettiva sul cammino della Roma.
Parole nette. Fabio Capello analizza il momento della Roma dopo il ko di Bergamo e separa il risultato dal valore della squadra. Sulla partita contro l’ Atalanta, l’ex tecnico giallorosso non fa sconti, ma nemmeno processi: «La Roma ha disputato un brutto primo tempo. Non sono d’accordo con Gasperini quando parla di situazioni favorevoli per l’Atalanta: il gol annullato è discutibile, Hermoso sbaglia il controllo senza pressione. E poi c’è stata l’occasione di Zalewski, solo davanti al portiere, per andare sul 2-0». Il giudizio cambia nella ripresa: «Nel secondo tempo ho rivisto la Roma: una squadra con grandi potenzialità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
