Cadavere su un balcone a Romasuicidio?

Cadavere su un balcone a Roma

Un episodio inquietante si è verificato nel quartiere di Colle Salario a Roma, dove una donna ha chiamato il 112 segnalando un cadavere visibile da un balcone. La polizia è intervenuta per approfondire le circostanze, valutando se si trattasse di un suicidio o di altro evento. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le cause di quanto accaduto.

