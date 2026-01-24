Roger Waters contro Giorgia Meloni | È la vostra Mussolini come Trump per gli Stati Uniti

Recentemente, Roger Waters ha suscitato discussioni paragonando Giorgia Meloni a Benito Mussolini, affermando che rappresenta una figura simile a quella di Mussolini in Italia e a Donald Trump negli Stati Uniti. Questa comparazione ha generato ripercussioni nel panorama politico e mediatico, portando alla luce le diverse interpretazioni sulla leadership della Premier e sul suo impatto nel contesto nazionale e internazionale.

Roger Waters ha paragonato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Benito Mussolini, come Trump negli Usa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Roger Waters contro l’attacco degli Stati Uniti in VenezuelaRoger Waters ha espresso forti critiche nei confronti dell'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, evidenziando le implicazioni politiche e umanitarie di questa azione.

“Smettete di comportarvi come bambini deficienti. Selvaggio atto di aggressione dell’impero degli Stati Uniti d’America in Venezuela.”: Roger Waters furioso con TrumpRoger Waters esprime forte sdegno per l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, criticando l'azione come un atto aggressivo e irresponsabile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roger Waters: I governi ci preparano alla guerra, Meloni è il vostro Mussolini; ROGER WATERS: Meloni è il vostro Mussolini. Suonerò ‘The Wall’ in Palestina quando sarà libera; Roger Waters: È un mondo perfetto per i nazisti e Meloni è il vostro Mussolini.

Roger Waters: «Giorgia Meloni è il vostro Mussolini»Ina una recente intervista l'ex Pink Floyd ha parlato di politica internazionale, ma anche di David Gilmour: «Quando lo sento cantare 'Wish You Were Here' mi irrita, non ha mai capito di cosa parlasse ... rollingstone.it

Concordo con Roger Waters. Lo dice senza giri di parole, perché i conflitti non nascono per difendere i popoli ma per alimentare profitti, riarmo e interessi geopolitici. L’Europa continua a seguire questa deriva, impoverendo i cittadini e allontanando ogni pros x.com

Pink Floyd - La formazione originale Syd Barrett - chitarra solista, voce Roger Waters - basso, voce Rick Wright - organo, pianoforte, voce Nick Mason - batteria Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Rick Wright dei Pink Floyd posano per un ritratto di grupp - facebook.com facebook