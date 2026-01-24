Roger Waters contro Giorgia Meloni | È la vostra Mussolini come Trump per gli Stati Uniti

Recentemente, Roger Waters ha suscitato discussioni paragonando Giorgia Meloni a Benito Mussolini, affermando che rappresenta una figura simile a quella di Mussolini in Italia e a Donald Trump negli Stati Uniti. Questa comparazione ha generato ripercussioni nel panorama politico e mediatico, portando alla luce le diverse interpretazioni sulla leadership della Premier e sul suo impatto nel contesto nazionale e internazionale.

Roger Waters ha paragonato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Benito Mussolini, come Trump negli Usa.

Roger Waters contro l’attacco degli Stati Uniti in VenezuelaRoger Waters ha espresso forti critiche nei confronti dell'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, evidenziando le implicazioni politiche e umanitarie di questa azione.

“Smettete di comportarvi come bambini deficienti. Selvaggio atto di aggressione dell’impero degli Stati Uniti d’America in Venezuela.”: Roger Waters furioso con TrumpRoger Waters esprime forte sdegno per l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, criticando l'azione come un atto aggressivo e irresponsabile.

roger waters contro giorgiaRoger Waters: «Giorgia Meloni è il vostro Mussolini»Ina una recente intervista l'ex Pink Floyd ha parlato di politica internazionale, ma anche di David Gilmour: «Quando lo sento cantare 'Wish You Were Here' mi irrita, non ha mai capito di cosa parlasse ... rollingstone.it

