Roger Waters esprime forte sdegno per l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, criticando l'azione come un atto aggressivo e irresponsabile. L'artista condanna la deposizione di Nicolás Maduro, evidenziando le conseguenze di questa operazione e sottolineando l'importanza di un dialogo pacifico e rispettoso tra le nazioni.

Roger Waters è stato durissimo sul raid americano, voluto dal presidente Donald Trump, in Venezuela con la conseguente deposizione di Nicolás Maduro che con la moglie è stato portato in America per essere processato con le accuse di terrorismo, traffico di droga e di armi. “Sono le 11 del mattino del 3 gennaio 2026. Siamo tutti sconvolti, sotto shock, – ha scritto l’ex Pink Floyd sui social – per questo selvaggio atto di aggressione dell’impero degli Stati Uniti d’America contro i nostri fratelli e sorelle e compagni in Venezuela, quella grande e meravigliosa espressione della rivoluzione bolivariana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Smettete di comportarvi come bambini deficienti. Selvaggio atto di aggressione dell’impero degli Stati Uniti d’America in Venezuela.”: Roger Waters furioso con Trump

