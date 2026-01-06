Roger Waters contro l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela
Roger Waters ha espresso forti critiche nei confronti dell'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, evidenziando le implicazioni politiche e umanitarie di questa azione. La presa di Nicolás Maduro ha suscitato dibattiti internazionali sulla legittimità e le conseguenze di tali interventi, ponendo l'attenzione sulle tensioni tra potenze globali e le crisi regionali.
Roger Waters ha criticato duramente l’attacco compiuto dagli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Il dittatore e sua moglie sono ora in attesa di essere processati a New York per narcotraffico, terrorismo e traffico di armi. L’ex Pink Floyd si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram, nel quale si è scagliato contro il presidente Donald Trump. Il messaggio di Roger Waters contro gli Stati Uniti e Trump. «Sono le 11 del mattino del 3 gennaio 2026», esordisce il musicista britannico. «Siamo tutti sconvolti e sotto shock per questo selvaggio atto di aggressione dell’impero degli Stati Uniti d’America contro i nostri fratelli e sorelle e compagni in Venezuela, quella grande e meravigliosa espressione della rivoluzione bolivariana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
