Roberto Baggio e l' addio alla mamma Matilde | Il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l' universo Il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita

Ma nei confronti della madre Matilde, Roberto Baggio ha sempre colto ogni occasione per ringraziarla e ricordare quanto le sia stata accanto nella sua carriera, sin dal primo provino. Come ha raccontato più volte, fu proprio lei ad accompagnarlo la prima volta quando aveva solo 13 anni e fu sempre lei a dargli la forza necessaria per riprendersi dal brutto infortunio che lo fermò a lungo e in seguito al quale Baggio valutò anche di lasciare il calcio. Quando lui pensava che sarebbe stato impossibile tornare a a giocare fu proprio lei a scuoterlo. Il messaggio pubblicato sui social ricorda anche il padre Florindo, scomparso sei anni fa, nell'agosto del 2020, a Caldogno, il paese in provincia di Vicenza dove la famiglia ha sempre vissuto e dove il futuro Pallone d'Oro, sesto di otto figli, ha iniziato a giocare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

«Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!». Con un messaggio di saluto asciutto e affettuoso l'ex calciatore Roberto Baggio ha annunciato la morte della madre - facebook.com facebook

