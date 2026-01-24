Roberto Baggio piange la perdita della madre, Matilde Rizzotto, deceduta nella notte. L’ex calciatore ha condiviso un messaggio su Instagram in cui ha ricordato il suo amore e il sostegno ricevuto dalla madre, sottolineando come questa presenza gli abbia dato forza nelle difficoltà. La notizia rappresenta un momento di lutto e riflessione per l’ex campione azzurro e la sua famiglia.

Lutto per Roberto Baggio. È morta nella notte la madre, Matilde Rizzotto. "Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l'Universo – ha scritto in un post su Instagram l'ex campione azzurro -. Il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita!".

© Lapresse.it - Roberto Baggio, morta la madre dell’ex calciatore. “Il tuo amore mi ha dato la forza”

Roberto Baggio in lutto, è morta la mamma Matilde

Roberto Baggio: "La rapina in casa mi ha cambiato la vita. Ho deciso che i miei figli dovevano sapere"

