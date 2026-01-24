Roberto Baggio morta la madre dell’ex calciatore Il tuo amore mi ha dato la forza
Roberto Baggio piange la perdita della madre, Matilde Rizzotto, deceduta nella notte. L’ex calciatore ha condiviso un messaggio su Instagram in cui ha ricordato il suo amore e il sostegno ricevuto dalla madre, sottolineando come questa presenza gli abbia dato forza nelle difficoltà. La notizia rappresenta un momento di lutto e riflessione per l’ex campione azzurro e la sua famiglia.
Home > Calcio > Lutto per Roberto Baggio. È morta nella notte la madre, Matilde Rizzotto. "Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l'Universo – ha scritto in un post su Instagram l'ex campione azzurro -. Il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita!".
Roberto Baggio in lutto, è morta la mamma Matilde; l’addio commosso dell’ex calciatoreRoberto Baggio si congeda con dolore dalla madre Matilde, scomparsa recentemente.
Roberto Baggio: “La rapina in casa mi ha cambiato la vita. Ho deciso che i miei figli dovevano sapere”Roberto Baggio condivide come la rapina subita nel 2024 abbia profondamente segnato la sua vita, spingendolo a rafforzare il rapporto con i propri figli e a riprendere un ruolo più attivo nel suo percorso pubblico.
Grave lutto per Roberto Baggio, morta la madre: le cause e i messaggi di affettoUn dolore che ha commosso il mondo del calcio e migliaia di tifosi, uniti nel ricordo di Matilde, una madre che è stata forza e radici di un talento straordinario. libero.it
Roberto Baggio in lutto: è morta la madre Matilde, l’addio commosso sui socialUn profondo dolore ha colpito uno dei simboli più amati del calcio italiano: Roberto Baggio ha annunciato la scomparsa della madre Matilde ... dire.it
