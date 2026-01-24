Rivedere il calendario scolastico? La scuola è solo un parcheggio con servizio di babysitteraggio a buon mercato Lettera

La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per lo sviluppo dei giovani. Tuttavia, molte opinioni evidenziano una percezione negativa, spesso ridimensionandone il valore. In questa lettera, Silvia Ciampana, docente di scuola primaria, esprime la propria delusione riguardo a commenti che svalutano il ruolo dell’istituzione scolastica, sottolineando l’importanza di riconoscere il suo vero significato e la sua funzione educativa.

Inviata da Silvia Ciampana – Sono una docente di scuola primaria. Vorrei esprimere la mia delusione nel leggere l’ennesimo pensiero “degradante” nei confronti di ciò che dovrebbe essere “l’ istituzione scolastica”. Sempre più in basso! Ricapitolando, bisogna rivedere il calendario scolastico per: 1. Venire incontro alle esigenze delle famiglie. 1. Venire incontro alle esigenze del turismo interno. A questo punto davvero la scuola è solo un parcheggio che offre un servizio di “babysitteraggio”, tutto sommato, a buon mercato. Non ci possiamo lamentare, quindi, se il rispetto dovuto ai docenti sia pari quasi a zero.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, Santanchè propone un nuovo calendario scolastico: «Serve al turismo»Il Ministero del Turismo ha aperto al dibattito sulla modifica del calendario scolastico, con l’obiettivo di favorire il turismo nel paese.

Buon anno a tutti: non solo nuovo, ma abitato. LetteraCon l’arrivo del nuovo anno, è importante prendersi un momento di riflessione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l'anno per favorire il turismo. Fonti MIM: ad ora nessuna proposta concreta; Santanchè: Rivedere calendario scolastico per aiutare turismo. Ma Valditara frena; Santanchè vuole rivedere il calendario scolastico (per favorire il turismo): come potrebbero cambiare le vacanze; Turismo, Santanché propone di rivedere il calendario scolastico.

Santanchè vuole rivedere il calendario scolastico (per favorire il turismo): come potrebbero cambiare le vacanzeLa ministra al forum del settore in corso a Milano: Vogliamo proporre un allineamento graduale a modelli europei più moderni. Dialogo in corso con Valditara ... today.it

Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo interno e ridurre l’affollamento stagionaleLa ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l'intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano. orizzontescuola.it

Turismo, Santanché propone di rivedere il calendario scolastico La ministra lancia l’idea di superare l’attuale concentrazione delle vacanze in lunghi periodi estivi e natalizi per introdurre pause più distribuite nell’anno scolastico Articolo nel primo commen - facebook.com facebook

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l'intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano. x.com