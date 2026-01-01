Buon anno a tutti | non solo nuovo ma abitato Lettera
Con l’arrivo del nuovo anno, è importante prendersi un momento di riflessione. Non si tratta solo di un cambio di data, ma di un’occasione per considerare quanto abbiamo vissuto e ciò che ci attende. In questa nota, Simone Billeci ci invita a riflettere sull’importanza di riconoscere il passare del tempo e di affrontare il nuovo anno con consapevolezza e serenità.
Inviata da Simone Billeci - A poche ore dallo scoccare della mezzanotte, quando il calendario farà il suo consueto salto in avanti e le lancette sembreranno dirci che “un altro anno è passato”, vale la pena fermarsi un istante. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
