Scuola Santanchè propone un nuovo calendario scolastico | Serve al turismo

Il Ministero del Turismo ha aperto al dibattito sulla modifica del calendario scolastico, con l’obiettivo di favorire il turismo nel paese. La ministra Daniela Santanchè ha sottolineato l’importanza di un nuovo calendario per meglio adattarsi alle esigenze del settore. La proposta, ora al centro delle valutazioni governative, mira a trovare un equilibrio tra le esigenze educative e quelle del comparto turistico nazionale.

La valutazione per modificare i calendari scolastici entra anche tra i piani del governo. A dirlo è stata la titolare del ministero del Turismo, Daniela Santanchè, che si sta confrontando con Giuseppe Valditara (Istruzione) per «lavorare su una graduale revisione dei piani scolastici, nei quali integrare viaggi alla scoperta dell’Italia più segreta e più vera cioè quella del Made in Italy, e del calendario scolastico, ispirandoci ai modelli europei più moderni e flessibili». Ancora, però, si tratta di valutazioni in corso. «Nessuna proposta concreta» come hanno fatto sapere dal ministero dell’Istruzione secondo l’Ansa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo interno e ridurre l’affollamento stagionaleLa ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano.

Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico. È fondamentale per destagionalizzare il turismo»La ministra Santanchè ha annunciato una collaborazione con Valditara per rivedere il calendario scolastico, con l'obiettivo di favorire una distribuzione più equilibrata delle pause e contribuire alla destagionalizzazione del turismo.

