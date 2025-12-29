Nba Kawhi Leonard da record | 55 punti ai Pistons Ok Thunder e Lakers cadono i Celtics

Nella notte Nba, Kawhi Leonard ha segnato 55 punti contro i Pistons, stabilendo il suo nuovo massimo in carriera. I Clippers continuano la loro serie positiva, mentre Thunder e Lakers ottengono vittorie importanti. Sorprese anche per i Celtics, sconfitti in una serata ricca di prestazioni storiche, riscatti e risultati sorprendenti. Un evento che testimonia l’imprevedibilità e la dinamicità del campionato.

Notte spettacolare in Nba tra prestazioni storiche, riscatti e sorprese: Clippers in striscia, Toronto vince all'overtime La notte Nba regala numeri da capogiro e risultati pesanti, a partire dalla prestazione monumentale di Kawhi Leonard, che trascina i Los Angeles Clippers al successo contro Detroit firmando 55 punti e 11 rimbalzi, nuovo massimo in carriera.

