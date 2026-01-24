ripristinare il senso unico prima possibile

Il Comitato dei cittadini di Poggio a Caiano sollecita il Comune a ripristinare al più presto il senso unico su via Vittorio Emanuele II, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato. La richiesta mira a ripristinare la disciplina della circolazione antecedente alle ordinanze del 2022, considerata più adeguata alle esigenze locali. Il sindaco Riccardo Palandri è invitato ad agire prontamente per garantire la regolarità e la sicurezza della viabilità.

Ripristinare prima possibile il senso unico su via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano. Il Comitato dei cittadini per il senso unico chiede al sindaco Riccardo Palandri di eseguire la sentenza emessa dal Consiglio di Stato: ripristinare la previgente disciplina della circolazione, quella che prevedeva il sistema di sensi unici stabilito dalle ordinanze del 2022. "Troviamo grave – scrive il Comitato in una nota – che il sindaco tenti di denigrarci. Perché insistere sul fatto che noi saremmo "solo 5" (in realtà siamo 6)? Perché scordare che rappresentiamo un numero assai più numeroso di cittadini? Ma anche se fossimo "solo in 6", perché esporre a una sorta di gogna chi, come noi, ha solo esercitato un suo diritto? Perché il sindaco dimentica di essere a servizio di una comunità intera e non solo di una parte? Abbiamo inoltre letto le gravi parole del consigliere capogruppo di maggioranza Renzo Breschi, secondo cui il Consiglio di Stato si sarebbe basato su dati che lui definisce addirittura "sbagliati e fuorvianti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

