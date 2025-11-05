Via Toscanini cento firme per il senso unico
I residenti di via Toscanini a Cattolica, preoccupati dal traffico pesante in aumento nella via e dall’ampliamento in corso della zona artigianale chiedono modifiche alla viabilità del quartiere per garantire più sicurezza e tranquillità e tornano a farsi sentire. Di recente negli incontri pubblici avvenuti tra amministrazione comunale e comitati di quartiere per le zone a monte della ferrovia i residenti di via Toscanini hanno ribadito la volontà di chiedere il senso unico per l’intera via (in direzione da Cattolica a San Giovanni) e l’installazione di alcuni dissuasori di velocità. E le loro richieste sono sostenute da una raccolta firme di oltre 100 adesioni che pretendono ora di essere ascoltate con interventi concreti e mirati da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sul palco del Teatro Carani arriva la Filarmonica Arturo Toscanini, una delle più prestigiose orchestre sinfoniche italiane, acclamata nei teatri di tutto il mondo. A dirigere, Danila Grassi, giovane maestra d’orchestra pugliese, prima donna a salire sul podio del - facebook.com Vai su Facebook
Via Toscanini, cento firme per il senso unico - I residenti di via Toscanini a Cattolica, preoccupati dal traffico pesante in aumento nella via e dall’ampliamento in corso della zona artigianale chiedono modifiche alla viabilità del quartiere per g ... Da msn.com