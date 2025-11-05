I residenti di via Toscanini a Cattolica, preoccupati dal traffico pesante in aumento nella via e dall’ampliamento in corso della zona artigianale chiedono modifiche alla viabilità del quartiere per garantire più sicurezza e tranquillità e tornano a farsi sentire. Di recente negli incontri pubblici avvenuti tra amministrazione comunale e comitati di quartiere per le zone a monte della ferrovia i residenti di via Toscanini hanno ribadito la volontà di chiedere il senso unico per l’intera via (in direzione da Cattolica a San Giovanni) e l’installazione di alcuni dissuasori di velocità. E le loro richieste sono sostenute da una raccolta firme di oltre 100 adesioni che pretendono ora di essere ascoltate con interventi concreti e mirati da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Toscanini, cento firme per il senso unico