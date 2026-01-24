Ripalta Cremasca ubriaco finisce con l’auto contro i dissuasori di una chiesa | denunciato

A Ripalta Cremasca, un uomo sotto l’effetto di alcool ha perso il controllo dell’auto, finendo contro i dissuasori di una chiesa. L’incidente, avvenuto nella notte, ha portato alla denuncia dell’automobilista e al ritiro della patente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crema e delle stazioni vicine, impegnati a garantire la sicurezza e a verificare le condizioni del conducente.

Crema (Cremona), 24 gennaio 2026 – Ubriachi al volante. Ancora patenti di guida ritirate nella notte, nonché denunce e sanzioni da parte dei carabinieri di Crema e delle stazioni dell'hinterland. In particolare due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro di patente. Una donna di 39 anni, residente in provincia di Piacenza, verso le 3.30, in via Libero Comune a Crema, è stata fermata dai Carabinieri del Radiomobile nell'ambito di un controllo della circolazione stradale. I militari si sono accorti che la 39enne alla guida era in evidente stato di alterazione.

