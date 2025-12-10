L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca

L’Elettromeccanica Angelini Cesena, in cerca di continuità, ha subito una sconfitta nella nona giornata d’andata del campionato di serie B1 femminile contro Ripalta Cremasca, con un punteggio di 3-0. Dopo un buon risultato interno della settimana precedente, le romagnole hanno incontrato difficoltà nella trasferta, tornando a casa senza punti.

È ancora alla ricerca della continuità l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, che dopo il successo interno della precedente settimana, nell’ultimo weekend si è arresa a Ripalta Cremasca nella nona giornata d’andata del campionato di pallavolo di serie B1 femminile, cadendo 3-0 (26-24, 25-13, 25-15). Nonostante il severo conto dei set, le bianconere hanno da recriminare, in particolare per ciò che è accaduto a inizio gara, dal momento che la squadra di coach Lucchi aveva il primo set ormai in pugno, ma ha sprecato tutto il margine costruito, inclusi due preziosi set point. Nei parziali successivi, il tecnico ha giocato tutte le sue carte, ma le lombarde si sono scatenate in attacco trovando vita facile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it