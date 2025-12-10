L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca
L’Elettromeccanica Angelini Cesena, in cerca di continuità, ha subito una sconfitta nella nona giornata d’andata del campionato di serie B1 femminile contro Ripalta Cremasca, con un punteggio di 3-0. Dopo un buon risultato interno della settimana precedente, le romagnole hanno incontrato difficoltà nella trasferta, tornando a casa senza punti.
È ancora alla ricerca della continuità l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, che dopo il successo interno della precedente settimana, nell’ultimo weekend si è arresa a Ripalta Cremasca nella nona giornata d’andata del campionato di pallavolo di serie B1 femminile, cadendo 3-0 (26-24, 25-13, 25-15). Nonostante il severo conto dei set, le bianconere hanno da recriminare, in particolare per ciò che è accaduto a inizio gara, dal momento che la squadra di coach Lucchi aveva il primo set ormai in pugno, ma ha sprecato tutto il margine costruito, inclusi due preziosi set point. Nei parziali successivi, il tecnico ha giocato tutte le sue carte, ma le lombarde si sono scatenate in attacco trovando vita facile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Si arrende 3-1 (24-26, 25-22, 20-25, 23-25) la BCC Romagnolo contro la capolista VTR Rimini al termine di una partita intensa, combattuta fino all’ultimo, dall’esito mai scontato. Sabato 13 dicembre le ragazze di coach Mazzotti saranno impegnate nella trasfe - facebook.com Vai su Facebook
"SOCIETA AGRICOLA ANGELINI DI ANGELINI MARCO E C. S.A.S. PER BREVITA INDICATA CON LA SIGLA SOCIETA AGRICOLA ANGELINI S.A.S." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net