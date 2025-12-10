Rifiuti è allarme inciviltà | Abbandoni selvaggi Più controlli e sanzioni

L'inciviltà e l'abbandono dei rifiuti continuano a rappresentare un grave problema a Massa, con numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni. L'area urbana è spesso teatro di discariche abusive, evidenziando la necessità di intensificare controlli e sanzioni per contrastare questa piaga e preservare il decoro della città.

Massa, 10 dicembre 2025 – Una lunga scia di denunce di associazioni e cittadini, sempre relative al triste problema dell’abbandono dei rifiuti che ormai si registra in molte zone della città: segnalazioni che evidenziano la necessità e l’urgenza di interventi. L’ultima riguarda la presenza di discariche abusive in via del Rotino e via Galliano come spiega Vincenzo Ozioso, presidente dell’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola, in una lettera indirizzata al presidente di Asmiu, e al sindaco di Massa: “In via del Rotino a pochi metri dal ponte di ferro sul Frigido a Borgo del Ponte da molto tempo staziona una discarica non autorizzata di rifiuti di ogni sorta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, è allarme inciviltà: “Abbandoni selvaggi. Più controlli e sanzioni”

