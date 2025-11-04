rifiuti 40 multe da gennaio fototrappole contro gli abbandoni

Scovati e sanzionati da inizio anno 40 "furbetti" che hanno abbandonato o conferito in maniera impropria i rifiuti. Grazie alle fototrappole installate per il monitoraggio ambientale, collocate a rotazione in prossimità dei cassonetti, nei primi 9 mesi dell’anno sono state elevate 40 multe: il 74% comminate a trasgressori residenti a Bomporto contro un 26% di residenti in altri comuni. Nel 2024 gli accertamenti condotti avevano portato ad individuare 66 trasgressori, per la maggior parte proveniente da fuori comune. Le violazioni di quest’anno hanno riguardato principalmente l’abbandono di rifiuti e il conferimento errato e non conforme rispetto alla tipologia di cassonetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

