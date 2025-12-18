Stia anziana investita da un’auto pirata | è in condizioni disperate Denunciata la conducente

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio a Pratovecchio-Stia, con un’anziana di 81 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto pirata. La donna, ora in condizioni disperate presso l’ospedale Le Scotte di Siena, rischia la vita. La conducente coinvolta è stata prontamente denunciata, mentre le indagini cercano di fare luce sull’accaduto.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Pratovecchio-Stia. Un’anziana di 81 anni è stata investita vicino alla propria abitazione ed è ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Le Scotte di Siena. Per cause ancora in fase di accertamento, la donna è stata urtata da un’auto condotta da una cinquantenne che, dopo l’impatto, non si è fermata a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Secondo quanto emerso, la conducente avrebbe anche inserito la retromarcia prima di fuggire. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Pratovecchio, hanno permesso di risalire all’automobilista grazie ai rilievi effettuati e alle testimonianze raccolte. 🔗 Leggi su Lortica.it

