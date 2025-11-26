Torre Beretti ritrovato senza vita l’anziano scomparso martedì pomeriggio

Torre Beretti e Castellaro (Pavia), 26 novembre 2025 – È stato ritrovato questa mattina intorno alle 9, in un campo incolto, il corpo senza vita del pensionato di 83 anni residente a Torre Beretti e Castellaro, del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri. L’uomo era uscito per raccogliere del muschio e non aveva più fatto ritorno a casa. L’allarme era scattato intorno alle 19 e nelle ricerche sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco con unità cinofile e droni. Questa mattina è stato è chiesto l’intervento anche dell’elicottero del nucleo di stanza a Malpensa. Le ricerche si erano concentrati nella zona di Castellaro de’ Giorgi dove l'anziano abitava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

