Inter Bonny out contro il Pisa | attacco influenzale per il francese Chivu si affida a Lautaro e Thuram

Alla vigilia della sfida dell’Arena Garibaldi, l’ Inter di Cristian Chivu perde uno dei giocatori più utili per rotazioni e profondità offensiva. Ange-Yoan Bonny, infatti, non è stato convocato per la trasferta in Toscana, lasciando il reparto d’attacco con una scelta in meno proprio nel momento in cui il calendario impone lucidità e forze fresche. Perché Bonny salta Pisa-Inter: nessun infortunio, ma un attacco influenzale. Nei convocati nerazzurri spicca subito l’assenza del francese, una mancanza che ha acceso dubbi sulle sue condizioni fisiche. La verità, però, è meno preoccupante: Bonny non parte per Pisa a causa di un virus influenzale, con febbre alta che lo ha bloccato alla vigilia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter, Bonny out contro il Pisa: attacco influenzale per il francese, Chivu si affida a Lautaro e Thuram

