L' attacco choc del M5S | Normale che Cerno parli contro la Rai impunemente?

L’attacco del Movimento 5 Stelle solleva interrogativi sulla gestione delle critiche interne alla Rai. È corretto che un giornalista e direttore utilizzi la propria posizione per mettere in discussione colleghi e programmi, rischiando di compromettere l’imparzialità del servizio pubblico? La questione riguarda l’equilibrio tra autonomia professionale e responsabilità etica, e il ruolo di figure di rilievo nel garantire un'informazione indipendente e corretta.

È normale che un giornalista che lavora in Rai, anche se da esterno, utilizzi il giornale che dirige per attaccare e delegittimare un collega dal servizio pubblico? È accettabile che Tommaso Cerno conduca una campagna contro Sigfrido Ranucci usando il proprio ruolo editoriale come arma? È questo il contributo che Tommaso Cerno dà alla Rai? Colpire Ranucci significa colpire Report e quindi la stessa Rai. È davvero compatibile con il codice deontologico usare una testata per screditare un collega che opera nello stesso servizio pubblico? La domanda è semplice: questo comportamento è consentito oppure no? Perché se lo è, allora smettiamo di parlare di etica, conflitto di interessi e responsabilità verso i cittadini che finanziano la Rai".

