L' attacco choc del M5S | Normale che Cerno attacchi la Rai impunemente?

Recentemente, è emerso un attacco del Movimento 5 Stelle riguardo alle presunte interferenze di Tommaso Cerno sulla Rai. La questione solleva dubbi sulla correttezza di un giornalista che, pur lavorando come esterno, utilizza la propria posizione editoriale per criticare un collega del servizio pubblico. È opportuno che le dinamiche interne influenzino l’autonomia dei giornalisti e la credibilità dell’informazione pubblica?

È normale che un giornalista che lavora in Rai, anche se da esterno, utilizzi il giornale che dirige per attaccare e delegittimare un collega dal servizio pubblico? È accettabile che Tommaso Cerno conduca una campagna contro Sigfrido Ranucci usando il proprio ruolo editoriale come arma? È questo il contributo che Tommaso Cerno dà alla Rai? Colpire Ranucci significa colpire Report e quindi la stessa Rai. È davvero compatibile con il codice deontologico usare una testata per screditare un collega che opera nello stesso servizio pubblico? La domanda è semplice: questo comportamento è consentito oppure no? Perché se lo è, allora smettiamo di parlare di etica, conflitto di interessi e responsabilità verso i cittadini che finanziano la Rai". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

