Richiamato a Roma l’ambasciatore in Svizzera l’Italia indignata per la scarcerazione di Moretti

In seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella tragedia di Capodanno in Svizzera, l’Italia ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a Roma. La misura, annunciata dai vertici diplomatici e governativi, mira a valutare le prossime mosse nell’ambito delle relazioni bilaterali e a rispondere alla crescente tensione tra i due paesi.

Roma, 24 gennaio 2026 – Al culmine della tensione con la Svizzera per la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del bar in cui morirono oltre 40 persone la notte di Capodanno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno disposto il richiamo a Roma dell'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado "per definire le ulteriori azioni da intraprendere”. Lo comunica Palazzo Chigi. Meloni e Tajani hanno dato istruzione all'ambasciatore Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana.

Crans-Montana, dopo la scarcerazione di Moretti l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: caso diplomaticoDopo la scarcerazione di Jacques Moretti a Crans-Montana, l'Italia ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera.

