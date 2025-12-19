Ha diffamato le Ong Belpietro condannato a dare 80mila euro a Casarini e compagni Solidarietà del centrodestra | sentenza incredibile

Una recente sentenza ha condannato Belpietro a pagare 80mila euro a Casarini e altri, suscitando reazioni di solidarietà da parte del centrodestra. La vicenda riguarda accuse di diffamazione legate alle affermazioni sul ruolo delle Ong, con molte voci che difendono la libertà di informazione e il diritto di critica. La decisione ha acceso un dibattito sulla libertà di stampa e sulle responsabilità dei giornalisti.

© Secoloditalia.it - "Ha diffamato le Ong", Belpietro condannato a dare 80mila euro a Casarini e compagni. Solidarietà del centrodestra: sentenza incredibile «Solidarietà a Panorama e al direttore Maurizio Belpietro, condannati per aver detto la verità sulle Ong. La libertà di stampa e di opinione sono sacre e non possono essere imbavagliate: faremo tutto il possibile per aiutare Panorama e la sua redazione». Così Matteo Salvini commentando la notizia riportata oggi da La Verità. Bignami: vogliono tappare la bocca a chi vuole fare luce sulle Ong. «Solidarietà al direttore Belpietro ed a tutta la redazione di Panorama» viene espressa anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. « Una vicenda incredibile resa assurda dal fatto che non una parola dell'articolo è stata contestata.

Maurizio Belpietro è stato condannato per diffamazione per una copertina di Panorama che definiva le ong “i nuovi pirati” - Il tribunale di Milano ha condannato per diffamazione il giornalista Maurizio Belpietro per una copertina del settimanale Panorama, di cui è direttore, uscita nel 2022 in cui gli operatori umanitari d ... ilpost.it

Migranti: Maurizio Belpietro condannato per diffamazione. In prima pagina aveva definito “pirati” le Ong che salvano vite in mare - Maurizio Belpietro dovrà risarcire a titolo di provvisionale con 10. agensir.it

È evidente il tentativo di alcune organizzazioni di tappare la bocca a chi, da tempo, denuncia l’operato di certe ONG, spesso in aperta violazione delle leggi nazionali e a sostegno dei mercanti di uomini. La nostra solidarietà al direttore Maurizio Belpietro. Sia - facebook.com facebook

A proposito di verità che non troverete scritte su @LaVeritaWeb. Maurizio Belpietro è stato condannato per diffamazione per una copertina di Panorama che definiva le ong “i nuovi pirati”. E almeno la terza condanna di questo tipo che riceve #diffamazione #b x.com

