Ha diffamato le Ong Belpietro condannato a dare 80mila euro a Casarini e compagni Solidarietà del centrodestra | sentenza incredibile

Una recente sentenza ha condannato Belpietro a pagare 80mila euro a Casarini e altri, suscitando reazioni di solidarietà da parte del centrodestra. La vicenda riguarda accuse di diffamazione legate alle affermazioni sul ruolo delle Ong, con molte voci che difendono la libertà di informazione e il diritto di critica. La decisione ha acceso un dibattito sulla libertà di stampa e sulle responsabilità dei giornalisti.

«Solidarietà a Panorama e al direttore Maurizio Belpietro, condannati per aver detto la verità sulle Ong. La libertà di stampa e di opinione sono sacre e non possono essere imbavagliate: faremo tutto il possibile per aiutare Panorama e la sua redazione». Così Matteo Salvini commentando la notizia riportata oggi da La Verità. Bignami: vogliono tappare la bocca a chi vuole fare luce sulle Ong.  «Solidarietà al direttore Belpietro ed a tutta la redazione di Panorama» viene espressa anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. « Una vicenda incredibile resa assurda dal fatto che non una parola dell’articolo è stata contestata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

