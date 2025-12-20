Ha diffamato le Ong che traghettano migranti | Belpietro condannato

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad alcune Ong, i cui membri erano stati definiti ''pirati'' dal direttore della Verità, andrà un risarcimento per diffamazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

