Ha diffamato le Ong che traghettano migranti | Belpietro condannato
Ad alcune Ong, i cui membri erano stati definiti ''pirati'' dal direttore della Verità, andrà un risarcimento per diffamazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
