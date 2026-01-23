Forza Italia dopo Attilio Pierro aderisce anche Mimì Minella

Forza Italia continua a consolidarsi nella provincia di Salerno, con l’adesione di nuovi rappresentanti. Dopo il deputato Attilio Pierro, anche il consigliere regionale Mimì Minella ha annunciato il suo ingresso nel partito di Antonio Tajani. Questa evoluzione rafforza la presenza centrista nella regione, sottolineando l’importanza di un’area politica stabile e coerente. La crescita di Forza Italia testimonia l’interesse di figure istituzionali a sostenere il progetto politico del partito.

