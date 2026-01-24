Dopo lo strappo in consiglio regionale arriva l’ufficialità | Minella aderisce a Forza Italia

Dopo il recente strappo in consiglio regionale, arriva la conferma ufficiale: Minella ha aderito a Forza Italia. Questa decisione, attesa e ponderata, segna un passaggio importante nel panorama politico locale, senza sorprendere gli osservatori più attenti. La sua scelta riflette una strategia consolidata e il desiderio di contribuire al progetto del partito in vista delle sfide future.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è un fulmine a ciel sereno. E nemmeno una giravolta dell’ultima ora. L’adesione di Mimì Minella a Forza Italia arriva dopo uno strappo politico già consumato. Netto. E pubblico. Era il giorno del Consiglio regionale d’insediamento. Minella, eletto nelle liste della Lega, formalizzò immediatamente l’uscita dal gruppo del Carroccio, scegliendo il Gruppo Misto. Un atto politico chiaro. Senza tempi supplementari. Da lì, una fase di riflessione. Ora la scelta definitiva. “La decisione è maturata dopo un’approfondita riflessione politica e programmatica, ispirata ai valori del centrodestra moderato, riformista ed europeista”, spiega Minella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo lo strappo in consiglio regionale arriva l’ufficialità: Minella aderisce a Forza Italia Forza Italia, dopo Attilio Pierro aderisce anche Mimì MinellaForza Italia continua a consolidarsi nella provincia di Salerno, con l’adesione di nuovi rappresentanti. Consiglio regionale, Pelliccia capogruppo Forza Italia: “Opposizione seria e sui temi”Massimo Pelliccia, nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, annuncia un’opposizione improntata alla serietà e alla focalizzazione sui temi concreti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Salvini vedrà Vannacci in settimana: Nella Lega c’è posto anche per i generali ma conta la truppa; Il fronte Lega non si raffredda: via la parola militari dal decreto; Alta tensione a sinistra, spaccatura tra i Verdi; Crisi d’inverno: il silenzio di Orsi e lo strappo di Nardi minano la maggioranza Marigo. Milano, Sala dopo lo strappo di Azione: «Restino in maggioranza». Sul rimpasto di Giunta il sindaco prende tempoLa coperta è corta. Impossibile accontentare tutti. Chi strattona verso sinistra, chi tira al centro. Lo strappo era prevedibile. Un altro grattacapo per il sindaco Beppe Sala che ora, dopo che Azione ... milano.corriere.it Nell'anticipo della 15a giornata i ragazzi di Cianforlini regolano il fanalino di coda Jesi grazie allo strappo decisivo nell'ultimo quarto dopo 30' di equilibrio e battaglia. Nona vittoria stagionale, la quinta consecutiva - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.